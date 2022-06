Museu tem horário especial no feriado de Corpus Christi

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas vai funcionar em horário especial, das 10h às 13h, na quinta-feira (16), feriado nacional de Corpus Christi, e na sexta-feira (17), ponto facultativo na Prefeitura de Poços de Caldas. No sábado (18), o Museu estará aberto para visitação das 14h às 17h e no domingo (19), das 10h às 13h.

Além do rico acervo fixo disponível nas diversas salas que compõem a Villa Junqueira, está em cartaz na Sala de Exposições Temporárias a exposição “Viva São Benedito”, que conta a história dos festejos em louvor a São Benedito, na cidade de Poços de Caldas e região, através de fotos, coleções, imagens e itens religiosos de valor inestimável para os devotos de São Benedito.

Minuciosamente elaborada por seu curador, Antonio Carlos Rodrigues Lorette, arquiteto e professor da PUC Minas, com a colaboração de seus alunos, da coordenadora do Museu Histórico e Geográfico, Marina Andrade, e equipe, a exposição fica aberta ao público até 3 de julho de 2022.

A mostra é composta por peças do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, do Museu de Arte Sacra da Diocese de São João da Boa Vista/SP, da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas e da Coleção pessoal do curador.

O Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas fica na Praça do Museu – Rua Padre Henry Mothon, s/n. Mais informações no @museudepocosdecaldas.

