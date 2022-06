Música, comida típica e tradição junina marcam a programação do Arraiá na Praça 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A edição 2022 do “Arraiá na Praça” de Poços de Caldas promete, com diversas atrações entre os dias 23 e 26 de junho. Esta edição comemorativa em alusão aos 150 anos da cidade, será realizada no Parque Municipal Antônio Molinari.

Com entrada gratuita, haverá diversas barraquinhas com comidas típicas juninas, a partir do trabalho desenvolvido por Escolas e CEI’s Municipais. Nessas barracas poderão ser adquiridas inúmeras gostosuras juninas, desde cachorro quente, biscoitão com pernil, pastéis, doces típicos, quentão e muito mais. Além de toda comida típica, não poderiam faltar as tradicionais quadrilhas, que serão desenvolvidas durante a programação.

Entre os shows de destaque nacional no Arraiá, conforme já anunciado nas redes sociais oficiais da Prefeitura, irão se apresentar no Palco Principal a dupla Gian e Giovani na quinta-feira (23), às 22h; Renato Teixeira na sexta-feira (24), às 22h; e Alysson e Adysson no sábado (25), às 22h. Além destes shows, a programação ainda será composta por várias atrações locais com enfoque na valorização do artista de Poços de Caldas, e que irão compor toda a programação musical e artística desenvolvida em todos os dias de festa, com teatros, apresentações e também demais shows. Serão dois palcos dispostos no parque, com as apresentações em geral e também os shows do Palco Principal.