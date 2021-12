Músico oferece aula gratuita para bateristas de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

No dia 1º de dezembro, próxima quarta-feira, às 20h, será realizada a primeira aula aberta, em formato online, do projeto Bateria na Prática. Nesta aula, o professor Douglas Maiochi explicará o que seriam os rudimentos, sua importância e aplicações para diferentes níveis – básico, intermediário e avançado. “Acredito que o rudimento é uma das principais ferramentas para quem quer tocar bem e se desenvolver no instrumento”, diz Douglas sobre a escolha do tema.

O projeto de Incentivo à Cultura Bateria na Prática está sendo executado pelo segundo ano consecutivo. Como parte do projeto, já foram divulgadas mais de 20 aulas abordando diversas temáticas, como posicionamento, viradas, levadas, rudimentos, ritmos brasileiros, entre outras.

O professor Douglas Maiochi ministra aulas de bateria desde 2002, além de ter um longo currículo como baterista e percussionista das bandas K2, 2º DP, Candiera, Chocolate Quente, Macaxeira e Quarteto Novas Tendências. Todos os projetos continuam ativos até hoje.

Acesse a lista completa de aulas no canal do YouTube ou no perfil do Instagram.