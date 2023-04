Músico Raphael du Valle apresenta show On the Road again

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O músico Raphael du Valle volta ao Teatro Benigno Gaiga, no Espaço Cultural da Urca, com uma nova roupagem para o show ‘On The Road Again’. O espetáculo está marcado para sábado, 22 de abril, às 20h30, com entrada gratuita e aberto ao público de todas as idades.

Com o lançamento do seu disco ‘On The Road Again’, que leva o mesmo nome do show, Duvalle esteve no último ano promovendo uma circulação de shows para promoção deste trabalho.

Ao lado dos instrumentistas Eduardo Sueitt (bateria), Giovani de Brito (trompete), Rodrigo Almeida (piano), Rodrigo Mendonça (sax) e César Bottinha (guitarra), Duvalle traz a riqueza de ritmos, harmonias e melodias da música brasileira com a interação criativo-musical do Smooth Jazz, que carrega influências do Soul, do Funk, Disco, Baladas e até música Folk. Contará ainda com a participação especial da cantora Nana Ferreira.

O público pode esperar um show vibrante, que traz no repertório as músicas autorais do disco, além de obras clássicas do mundo, com arranjos e improvisações originais criadas pelo grupo, propondo a valorização da música instrumental que carrega muitas particularidades em um grande universo de estilos, práticas e símbolos que podem e devem ser explorados, além de destacar as linhas do baixo, instrumento que marca a carreira de Duvalle.

Segundo o músico, “Queremos propiciar uma experiência sonora diferenciada para o público, ultrapassando os conhecidos clássicos do tradicional jazz, explorando infinitas possibilidades dos novos sons da era moderna”.

Além disso, o lançamento de dois novos videoclipes está previsto para este mês. Com produção audiovisual de China Trindad, o primeiro deles é da música ‘Até Breve’ e a estreia acontece no próximo domingo (16), às 18:00h no Youtube/@toquemaisbaixo.

As ações são viabilizadas pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, contando com o patrocínio do Grupo DME e apoio institucional da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de Poços de Caldas. Idealizado por Duvalle, o show tem produção executiva de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural.

Para saber as novidades, acompanhe o trabalho de Duvalle nas redes sociais @raphaelduvalle @toquemaisbaixo.

SERVIÇO

Lançamento do videoclipe ‘Até Breve’

Dia: Domingo, 16 de abril de 2023

Horário: 18:00h

Assista em: https://www.youtube.com/@toquemaisbaixo

Beatriz Aquino