Mutirão de limpeza continua nos bairros da zona leste de Poços de Caldas

Alice Dionisio

A Prefeitura de Poços de Caldas, através da secretária de Serviços Públicos, realiza nesta sexta-feira(23), mutirão de limpeza nos bairros Nova Aparecida, Monte Almo, Vila Menezes e bairros próximos, dando seguimento nos mutirões que começaram na semana passada. Estão unidos nessa ação a divisão de parques e jardins, divisão de limpeza urbana com o serviço de cata-treco, para este trabalho intenso e conjunto, pelos bairros.

O objetivo é deixar as vias públicas e logradouros o mais limpo possível, tendo em vista o início do período chuvoso e o crescimento de ervas daninhas nas ruas. Nesse período alguns bairros sofrem mais com o crescimento do mato, aumentando o aparecimento de bichos como aranhas, escorpiões, cobras e outros, esse trabalho também é fundamental na segurança da população.

A divisão da Fiscalização de Posturas do município também intensifica o trabalho de notificação para limpeza de terrenos particulares que estejam com mato alto. Esse trabalho será expandido por toda cidade nos próximos dias, mantendo nossa cidade limpa.

Estão sendo utilizados rastelos, roçadeiras e sopradores.

“É um serviço preventivo e contínuo por parte da Prefeitura. As equipes foram distribuídas de maneira estratégica para atender os principais pontos da região.” Comenta o secretário de serviços públicos, Celso Donato.

Já está programada a limpeza na próxima semana e novamente é pedida a conscientização de todos.