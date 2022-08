Mutuários podem retirar termo de quitação do imóvel

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Secretaria Municipal de Promoção Social publicou, no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (22), a listagem dos mutuários do Programa Municipal de Habitação Popular de Interesse Social que estão com todas as prestações quitadas e devem retirar o Termo de Quitação junto ao Departamento de Projetos e Desenvolvimento Habitacional.

A listagem contém 1.370 concessionários do Programa Municipal de Habitação Popular de Interesse Social, referentes aos bairros Maria Imaculada, Nova Aurora, Jardim Esperança, São Sebastião e Vila Matilde. Os mutuários ou herdeiros devem procurar o Departamento de Habitação (Rua Marechal Deodoro, 339 – Centro), de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, para retirar o Termo de Quitação e/ou Declaração para fins de inventário ou outras orientações, conforme o caso. Os mutuários ou herdeiros deverão providenciar a escritura e respectivo registro do imóvel, sendo todas as despesas pertinentes de responsabilidade dos próprios concessionários.

Cabe destacar que, conforme isenção instituída pela Lei nº 8.314/2006, não haverá incidência do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na transferência de propriedade. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3697-2278.

“Sem dúvida, é uma ótima notícia para 1.370 famílias de Poços de Caldas, que já quitaram todos os seus débitos e, a partir da retirada do Termo de Quitação junto ao Departamento de Habitação, já podem solicitar a documentação referente ao imóvel”, explica o secretário municipal de Promoção Social, Carlos Almeida.

A listagem completa foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (22), está disponível no link https://bit.ly/3K9SA9f