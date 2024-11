Na semana da Consciência Negra, Poços de Caldas recebe a rainha do Congo, Diambi Kabatusuila

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“Eu sei que eu sorrio muito e que também tenho umas roupas bonitas, feitas no Congo, mas além disso tudo existe uma grande luta, que é restaurar a nossa humanidade coletiva”. Poços de Caldas recebe, nesta segunda-feira (18), a visita da rainha do Congo, Diambi Kabatusuila.

A rainha Diambi Kabatusuila Diambi Mukalengna Mukaji wa Nkashama foi coroada como Rainha Ordem do Leopardo do Povo Bena Tshiyamba de Bakwa Indu, da região central de Kasaï, na República Democrática do Congo, em 2016. Desde que assumiu a responsabilidade pelo seu povo tem percorrido vários países para falar sobre a necessidade de “restaurar uma identidade africana adequada e sã” e para tal, defende que é preciso uma reconciliação dos africanos e dos afrodescendentes com a sua verdadeira história.

“Eu sou a Rainha Diambi do Congo, a grande mãe do povo Bantu no Brasil. Fui coroada aqui no Brasil em 2019 e o trabalho que eu faço no mundo não é só para as pessoas que vivem no Congo, mas também para representar cada um de vocês porque, desde aquele dia, em todos os lugares que eu vou pelo mundo eu falo o nome de vocês. Um orgulho e uma força sabendo que o trabalho que eu faço vai também impactá-los”, destacou a Rainha, durante a solenidade de boas-vindas realizada na Prefeitura.

Ela chegou à cidade no meio da tarde desta segunda-feira e foi recebida na Associação Afro Ancestral, por Mãe Ana de Iansã, zeladora da Umbanda com o Terreiro do Caboclo Pedra Branca e presidente da associação. Ana Maria de Paula Cruz, a Mãe Ana, disse que nunca duvidou de que seria possível receber a rainha em Poços de Caldas. “Eu trago em mim que eu só estou aqui porque antes de mim outras mulheres lutaram para isso”, destacou Mãe Ana de Iansã. “Nunca nesse gabinete houve tantos pares meus sentados nesta mesa. Eu olho e me vejo representada pelas pessoas pretas, a maioria mulheres. Eu estar aqui é um ato de resistência”, completou.

Na sequência, a soberana seguiu para a recepção diplomática no gabinete do prefeito, onde foi recebida pelo Coral da Escola Municipal Vicentina Massa e pelo vice-prefeito Júlio César de Freitas. “É um momento histórico e muito emocionante. É uma honra, na semana da Consciência Negra, através do convite da Associação Afro Ancestral da mãe Ana, recebermos a rainha com essa presença, com essa humanidade, com essa grandeza. Nos sentimos muito honrados”, celebrou o vice-prefeito.

A Associação está em contato com a assessoria da rainha desde 2022. Ela está na cidade para um encontro intercultural com as comunidades afroancestrais e adeptos das religiões de matriz africana, além de conhecer o trabalho da Associação, acompanhar apresentações artísticas, ministrar palestra e participar de entrevistas.

Luta

A solenidade de recepção na Prefeitura contou com a presença de representantes do movimento negro, do Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e Étnica (COMPIRÉ) e associações ligadas à luta do povo negro em Poços de Caldas. Durante a sua fala, a Rainha emocionou a todos não só relembrando o passado de sofrimento dos africanos trazidos à força para o Brasil, como também celebrando o presente de luta e resistência. “Apesar de tudo isso, esse povo está aqui e não perdeu a humanidade”, afirmou.

A Rainha cumpre agenda em Poços de Caldas até o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, que, a partir de 2024, passou a ser feriado nacional. “Vamos celebrar a nossa herança, o dia 20 é um grande dia”, disse a Rainha, que também enfatizou que, para além das comemorações, também é um momento de tomar decisões relevantes para a comunidade negra.

Para Lúcia Vera, do Centro Cultural Chico Rei, uma das mais importantes instituições da luta do povo negro da cidade, é muito importante receber a visita de uma autoridade que representa a população negra. “Será também uma troca, um intercâmbio de ideias, de novos diálogos”.

Já para a presidente da Associação dos Ternos de Congos e Caiapós de Poços de Caldas, Eduarda Carimbá, a visita da rainha não poderia ser em melhor hora. “Ela vem em uma semana muito importante para nós e representa a nossa cultura sempre viva. É maravilhoso ela estar com a gente, especialmente nesta semana”, disse.

Pedindo paz e sob as bênção de Oxalá, a presidente do Compiré, Maria Augusta Clementino, aproveitou para agradecer a todos que se empenharam para que a vinda da rainha Poços se concretizasse.

A coordenadora do Museu Histórico e Geográfico, Nanci de Moraes, enfatizou a força da ancestralidade das mulheres pretas. Na noite desta segunda-feira, ela recepciona a rainha Diambi Kabatusuila no Museu, a partir das 20h, com a abertura da Exposição “Chico Rei e a Ancestralidade Poços-caldense” e apresentações do Ternos de Congos e Caiapós.

Após a recepção diplomática no gabinete do prefeito, a rainha seguiu para a solenidade pública e homenagem, na Câmara Municipal.