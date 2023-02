Na Semana do Cinema ingressos custam R$ 10,00

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante a Semana do Cinema, que começa nessa quinta-feira (9), os ingressos irão custar 10 reais. Quatro concorrentes ao Oscar estão em cartaz no Marquise Ultravisão.

A ação promocional vale para todas as sessões e vai até a próxima terça,(14).

É a oportunidade que muita gente estava esperando para aproveitar a reabertura do cinema que é o único no centro da cidade e o único atualmente em operação, em Poços.

Fazendo as contas, com apenas quarenta reais, o público poderá assistir a quatro super filmes indicados ao Oscar. Dois deles, já aclamados no circuito de arte, que chegam à região pelo Cine Marquise Ultravisão: AFTERSUN, lançado em 2022 e com sucesso nos festivais de cinema de várias partes do mundo, aborda a paternidade e a relação entre pai e filha, tendo seu protagonista, o ator Paul Mescal, indicado ao Oscar de melhor ator. Enquanto que TUDO EM TODO LUGAR AO MESMO TEMPO, já sucesso de bilheteria, figura como favorito ao Oscar, com 11 indicações, sete delas nas categorias principais de filme, direção, atuações e roteiro.

Tem ainda GATOS DE BOTAS – O Último Pedido (3D e concorrente à estatueta por melhor animação de longa metragem); e AVATAR – O CAMINHO DA ÁGUA (também 3D e indicado aos Oscars de Melhor Filme, Melhor Som, Melhor Design de Produção e Melhores Efeitos Visuais).

PERLIMPS e TITANIC também entre as estreias da semana

Ainda falando em animação, PERLIMPS é uma estreia bastante aguardada. O longa nacional, com direção do brasileiro Alê Abreu, indicado ao Oscar de melhor animação pelo filme O Menino e o Mundo, é lindo de ser ver, de se ouvir e traz muitas mensagens, a principal, destacada por Alê é “a crença da criança, de que tudo é possível”. Sem dúvidas, uma opção para agradar a todas as idades.

Em comemoração aos 25 anos do lançamento original, o longa TITANIC está sendo relançado mundialmente no cinema. A estreia remasterizada em 3D 4K promete mexer com os sentimentos de quem enfrentou longas filas para assistir ao filme, estrondoso sucesso do final da década de 1990.

A programação do Cine Marquise Ultravisão é atualizada toda quinta-feira e pode ser conferida no site cinemarquise.com.br e nas redes sociais @cinemarquise.ultravisão .

Filmes em Cartaz: Titanic, Perlimps, Aftersun, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Batem à Porta, Alerta Máximo, M3gan, Gatos de Botas 2 (3D) e Avatar 2 (3D).

Semana do Cinema: INGRESSOS A 10 REAIS, para qualquer sessão, 2D ou 3D.

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao

