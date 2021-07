“Na trilha da Roça” estreia neste sábado (17), na TV Poços

A TV Poços estreia neste sábado (17) o programa “Na trilha da Roça”, comandado por Toninho Nova Era.

Segundo o apresentador, o que não vai faltar é bom humor. “É um programa de variedades, com turismo rural, dicas de saúde e veterinária, churrasco, muita música boa e os causos do Tio Nenê, para nos alegrar”, adianta.

“Na trilha da Roça” é transmitido todo sábado, às 12h30, nos canais 21.1 (HD) e 22 (UHF) e aqui no nosso site.

