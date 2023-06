Nádia Campos é atração do “Arraiá de Poços de Caldas”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta quinta-feira (22), às 19h, no Parque Municipal Antônio Molinari, Nádia Campos acompanhada dos músicos Fernando Guimarães, Guilherme Melo e João Arruda, se apresentam no tradicional “Arraiá de Poços de Caldas”.

Nádia Campos é musicista, compositora, pesquisadora, educadora e produtora, e vem exercendo um papel importante na cadeia cultural da cidade de Poços de Caldas e por todo o país. A artista, esteve envolvida em vários festivais pelo Brasil, onde exaltou a música latino-americana e a MPB, além de mostrar toda a potência da música regional.

O show “Viva São João” marca a abertura do Arraiá. Nádia e seus convidados, que são seus parceiros de longa data, fazem um resgate às tradições que louvam a São João e fazem parte das celebrações típicas do Brasil no mês de junho. O principal homenageado da apresentação é o Rei Luiz Gonzaga e ainda trazem o sotaque da viola caipira com canções típicas do universo caipira.

O Arraiá de Poços é uma realização da Prefeitura de Poços de Caldas e da Secretaria Municipal Turismo e o show tem produção da Alumeia Produções em parceria com a Carvalho Agência Cultural.

Para acompanhar mais sobre essa e outras ações siga as redes sociais @nadiacamposmusica / @carvalhoagenciacultural.

SERVIÇO:

Nádia Campos e Convidados no Arraiá de Poços de Caldas

Data: quinta-feira, 22 de junho de 2023

Horário: 19h

Local: Parque Municipal Antônio Molinari – Country Club – Poços de Caldas – MG

Beatriz Aquino