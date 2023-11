Natal: Comércio amplia horário a partir da próxima segunda

Para facilitar as compras de Natal, o comércio de Poços começa a funcionar em horário estendido a partir da próxima segunda-feira (4). Confira como vai ser:

De 4 e 14 de dezembro: das 9h às 20h

De 15 até 22: das 9h às 22h

Sábados e dias 9, 16 e 23: das 9h às 21h

Domingos e dias 10, 17 e 24: das 10h às 17h

Dias 25/12 e 1º/1: fechado

A Associação Comercial (Acia) destaca que o esquema de horário natalino é opcional, cabendo aos lojistas aderirem ou não.

