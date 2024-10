Natal Poços de Luz já tem data de inauguração

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nas próximas semanas Poços começa a ser enfeitada para o Natal. A inauguração do Natal Poços de Luz está marcada para o dia 9 de novembro. A partir desta data, moradores e turistas poderão passear pelas praças e ruas decoradas com luzes e enfeites natalinos e tirar muitas fotos.

De acordo com o secretário municipal de Turismo, Israel Pereira, a decoração deve seguir o padrão dos anos anteriores. Haverá iluminação especial na Praça Pedro Sanches, no Parque José Affonso Junqueira, na Praça do Museu, nas ruas centrais, incluindo a rua São Paulo, um dos locais mais tradicionais por conta das copas iluminadas, na Praça Dom Pedro 2º, entre outros.

“Tenho certeza de que moradores, comerciantes e turistas vão gostar do Natal Poços de Luz deste ano. Mais uma vez será um sucesso, com programação cultural também, o Papai Noel, e tudo mais, como nos anos anteriores”, destaca o secretário.

A programação de Natal inclui ainda apresentação de corais em vários locais do centro, a casa do Papai Noel e também a vila do artesanato, com produtos natalinos.