Natal Poços de Luz – Programação começa nessa quinta feira

A programação cultural Natal Poços de Luz tem início nesta quinta feira, dia 15. A primeira atração será a Tocata de Natal em Duo, no calçadão do Banco Itaú, às 20h desta quinta feira.

As atrações seguem até o dia 26 de Dezembro, com música, cortejos, espetáculos teatrais e intervenções artísticas na área central da cidade. Os lugares contemplados pela programação são , as praças Pedro Sanches, Dom Pedro II e dos Imigrantes, Rua Assis, Parque José Affonso Junqueira, Museu Histórico e Geográfico, Restaurante Popular, CEU da Zona Leste e Box Cultural do Mercado Municipal.

As atrações são viabilizadas por meio do Edital nº 14/2022, da Secretaria Municipal de Cultura, que visa à contratação de atrações locais para a composição da Programação Natalina 2022.

“São cortejos, presépios e apresentações de artes integradas, tudo preparado com muita criatividade, demonstrando a riqueza da produção cultural local, que vai enriquecer ainda mais o clima de Natal, dentro do projeto Natal Poços de Luz”, destaca o secretário de Cultura, Gustavo Dutra.