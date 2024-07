National Cup 2024 entra na reta final e fim de semana será de decisões na Caldense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Semifinais acontecem nesta sexta-feira, dia 5, e decisões das categorias sub-12 e sub-15 (masculino e feminino) serão disputadas neste domingo, dia 7. Grandes nomes do basquete como os atletas olímpicos Alex Garcia e Helen Luz estarão presentes

A National Cup 2024 entra em sua reta final em Poços de Caldas. Maior campeonato promovido pelo NBA Basketball School no mundo, o evento tem as disputas de terceiro lugares e finais das categorias sub-12 e sub-15 (masculina e feminina) programadas para estes sábado, dia 6, e domingo, dia 8, e vem sendo marcado por disputas emocionantes. Nesta sexta-feira, dia 5, acontecem as semifinais. Nomes conhecidos do basquete estão presentes na cidade mineira como Bruno Fiorotto, Raul Togni e Arthur Belchior, todos com passagens pela Seleção Brasileira, e Carlos Renato dos Santos, o ‘Renatinho’, árbitro de duas finais olímpicas. Durante o fim de semana, Helen Luz (ex-WNBA, campeã mundial e medalhista olímpica), Alex Garcia (ex-NBA e ex-capitão da Seleção Brasileira) e Mari Camargo (ex-Seleção Brasileira) também estarão presentes.

– Temos visto jogos muito bons, de ótimo nível técnico e bem disputados. É legal ver como essa garotada vem se dedicando, a seriedade e o respeito com que estão jogando. Mais do que o evento, que o campeonato, ver a alegria e a interação entre esses jovens, meninos e meninas, de vários estados, de lugares diferentes, é bem bacana. É uma oportunidade para jogar, para competir, mas também para fazer novas amizades, para uma experiência diferente de tudo que eles já viveram. Claro que todos querem ganhar, mas o resultado é secundário quando a gente pensa sobre tudo que vão levar desse período aqui na National Cup. Estamos muito felizes com o campeonato e ansiosos pelas finais – comentou Daniel Soares, Diretor de Operações de Basquete da NBA para a América Latina.

A tabela completa e o regulamento da competição podem ser encontrada no site oficial da National Cup 2024. Neste sábado, dia 6, o público terá a última chance de ver bem de pertinho o Troféu Larry O’Brien, taça entregue aos campeões da temporada da NBA. O troféu estará em exposição para o público no Parque do Cristo ao lado do troféu da National Cup. Todas as partidas da programação do fim de semana estão programadas para a Associação Atlética Caldense. Ao longo da semana, os jogos foram realizados na Caldense e no Colégio Pelicano. Desafios, treinos e as atividades tiveram SESC e Colégio Sete de Setembro como sedes.

No dia 7 de julho serão disputados o Torneio de 3 Pontos Wilson, o Desafio de Habilidades Wilson e as finais – transmissão ao vivo no YouTube. Os campeões receberão anéis e bonés de campeão da primeira edição da National Cup, além de 35 premiações individuais como ‘MVP’, ‘Fair Play’, etc. Durante todo o período do campeonato, uma programação repleta de atividades pela cidade, eventos pensados para oferecer experiências a fãs de todas as idades, famílias e comunidade, como FanZone (Parque Municipal), clínicas sociais e a loja oficial do NBA Basketball School.

Wilson, New Era e Liga de Basquete Feminino (LBF) são apoiadores oficiais da competição.

PRESENÇA FEMININA + INCLUSÃO + LBF

Mais de 70 meninas estão inscritas na National Cup, que terá ainda equipes femininas de dois projetos sociais convidadas (Recanto Verde Sol-SP e Novo Basquete Arceburgo-MG). As meninas tiveram ainda a oportunidade de participar de uma clínica exclusiva em parceria com a Liga de Basquete Feminino (LBF).

PROGRAMAÇÃO

05.07 – Término do Campeonato + Classificação dos Desafios

06.07 – Clínica Feminina LBF (14h) e clínica sub-12 (15h30min) – Parque Municipal

06.07 – Disputa de Terceiro Lugar (todas as categorias)

06.07 – FanZone (Parque Municipal)

06.07 – Exposição de Memorabília (Parque do Cristo)

07.07 – Torneio de 3 Pontos Wilson / Desafio de Habilidades Wilson

07.07 – Desafios Finais / Finais (todas as categorias)

SERVIÇO

National Cup – NBA Basketball School

Datas: 29.06 a 07.07

Categorias: sub12 (M), sub-15 (F), sub-15 (starter M) e sub-15 (All-Star M)

Locais de Competição: Associação Atlética Caldense e Colégio Pelicano

Locais de Treinos e Desafios: Colégio Sete de Setembro e SESC

Local: Poços de Caldas (MG)