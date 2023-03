Nesta quarta tem pré-estreia de JOHN WICK 4: BABA YAGA no Cine Marquise Ultravisão

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O quarto longa da franquia, Jonh Wick 4: Baba Yaga, chega às telonas brasileiras, depois de um ano de adiamento, especialmente por conta da pandemia de Covid-19. Não por acaso, os amantes da franquia de ação estão ansiosos, após tanta espera. Pensando neste público, em Poços de Caldas tem pré-estreia paga nesta quarta, 22, no Cine Marquise Ultravisão. Estrelado por Keanu Reeves, o quarto longa da saga traz lutas pirotécnicas, efeitos especiais e elenco de respeito. O cineasta americano Chad Stahelski, que dirigiu os três filmes antecessores está de volta. Nesta quarta, 22, serão duas sessões: legendada, às 20h30 e dublada, às 21 horas. Na quinta-feira, 23, o filme segue em cartaz, em quatro horários: sessões dubladas às 14h40, 17h50 e 21 horas; e sessão legendada às 20h30. Os ingressos podem ser comprados pelo site cinemarquise.com.br ou diretamente na Bomboniere do cinema, com pagamentos em crédito, débito, PIX e dinheiro. Na pré-estreia, o ingresso sai a R$ 22,00 (vinte e dois reais) na poltrona convencional e por R$ 32,00 (trinta e dois reais) na chaise.

Quem paga meia no Cine Marquise Ultravisão?

Estudantes, portadores do ID Jovem, idosos (+ de 60 anos), aposentados, professores, aniversariantes do mês, pessoas com deficiência. e exclusivamente neste mês de março, as mulheres também pagam meia no Cine Marquise Ultravisão, em sessões, 2D ou 3D, em todos os horários disponíveis.

FILMES EM CARTAZ: Shazam! Fúria dos Deuses, Vai Corinthians, Coração de Pai, Pânico VI, 65: Ameaça Pré-Histórica, A Baleia, CREED III, A Múmia e o Anel Perdido.

PREÇOS ESPECIAIS

Quarta-Feira Todo Mundo Paga Meia no Cine Marquise Ultravisão. Neste dia os ingressos variam de R$ 11,00 (onze reais) a R$ 13,00 (treze reais). Neste mês de março, as mulheres também pagam meia no Cine Marquise Ultravisão, em sessões, 2D ou 3D, em todos os horários disponíveis. O objetivo é ampliar o acesso às salas de Poços de Caldas e ver todo mundo no cinema de rua mais querido da cidade. Lembrando que estas promoções só não se aplicam às pré-estreias e feriados.

Para saber mais siga nas redes sociais:

@cinemarquise.ultravisão .