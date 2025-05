Nilson Corrêa é o novo técnico da Caldense

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Após o desligamento do técnico Thiago Oliveira, a Caldense acertou a contratação de Nilson Corrêa para comandar a equipe na sequência do Campeonato Mineiro Módulo II 2025. O novo treinador já se apresentou no CT Ninho dos Periquitos para iniciar os trabalhos com o grupo.

Natural de Vitória (ES) em 26/12/1975, Nilson Corrêa Júnior está com 49 anos. Foi goleiro profissional em times como Vitória, Santa Cruz, Inter de Limeira, Náutico e fez carreira no futebol internacional por mais de dez anos, no futebol de Portugal e do Irã.

Após encerrar a carreira como goleiro, se tornou treinador, no futebol pernambucano. Trabalhou em diversos times de Pernambuco, entre eles Flamengo, Decisão, Vera Cruz, Retrô FC, Central e Maguary. No Decisão (PE) foi campeão do Campeonato Pernambucano A2 e obteve acesso para a 1ª Divisão, tendo seu time o melhor ataque e o artilheiro da competição.

Em 2022, foi contratado pelo Tupynambás, quando disputou o Campeonato Mineiro Módulo II e levou a equipe ao hexagonal final na ocasião, com o melhor ataque da competição. Em 2023 novamente disputou o Módulo II, dessa vez pelo Aymorés, onde também levou o time ao hexagonal final, tendo sua equipe apresentado a melhor defesa da competição na primeira fase.

Em 2024 conquistou o título da 2ª Divisão do Campeonato Cearense com o CEFAT e o acesso para a elite estadual em uma grande campanha de 7 vitórias em 11 jogos. Na temporada 2025 trabalhou no Colo Colo (BA) na disputa do Campeonato Baiano e agora se apresenta à Veterana com a missão de classificar à equipe para a segunda fase do Módulo II e ir em busca do acesso de volta à elite do futebol mineiro.