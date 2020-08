No combate a covid-19, pulverização das ruas centrais de Poços de Caldas vira rotina

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A prefeitura prossegue com o programa de desinfecção de áreas públicas, na região central da cidade. Nesta quinta-feira (27) a equipe da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, mais uma vez, promoveu trabalho de rotina, pulverizando pontos em diversas vias. A ação, realizada desde o início da pandemia da covid-19, acontece sempre às primeiras horas da manhã.

A operação é realizada pela Selac – Serviço de Limpeza da Área Central, com apoio do Dmae que cede os produtos, sempre duas vezes por semana, quartas e quintas-feiras. A solução é aplicada em pontos de grandes aglomerações de pessoas em ruas, praças, pontes, inclusive no Terminal de Linhas Urbana. A desinfecção é feita sempre em horário de pouco movimento, das 5h30 às 7h30, com a utilização de um composto à base de hipoclorito de sódio.

O coordenador da Selac, Rogerlan Silva Santos, informa que o programa de desinfecção integra a rotina de serviços do setor na região central e continuará sendo feito como mais uma forma de prevenção a propagação do coronavírus. Segundo ele, os trabalhadores envolvidos na pulverização atuam com todos os equipamentos de proteção individual (EPI) obrigatórios como máscara, luvas, botas e roupas adequadas.