No Dia do Professor, prefeitura inaugura novo CEI

A Prefeitura convida para a solenidade de inauguração do Centro de Educação Infantil Santa Terezinha, no Conjunto Habitacional, que será realizada nesta sexta-feira (15), Dia do Professor, às 9h. O novo prédio, localizado na Avenida Yolanda Junqueira de Melo, 880, conta com investimentos de aproximadamente R$ 3,6 milhões e tem capacidade para atender 200 crianças da região.

O novo Centro de Educação Infantil tem 1.510,23 m2 de área construída, o que permitiu ampliar o atendimento e oferecer condições adequadas para os pequenos e para os profissionais. Foram investidos R$ 1.819.026,65 com recursos do Governo Federal e R$ 1.719.171,60 de contrapartida do município, totalizando R$ 3.538.198,25.

O CEI Santa Terezinha, antiga creche Casulo Santa Terezinha, iniciou suas atividades para atender as mães trabalhadoras moradoras do Conjunto Habitacional. A creche foi criada pela Lei Municipal nº 5.505/94 e registrada na Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas sob o nº 077/94, no endereço Rua Carlos Oliveira Apolinário, 281, Conjunto Habitacional Dr. Pedro Affonso Junqueira.

Em 16 de maio de 2007, a unidade de educação infantil recebeu a denominação de CEI Municipal Santa Terezinha, através da Resolução Conjunta nº 001/07 da Secretaria Municipal de Educação e Conselho Municipal de Educação, para atendimento a crianças de 0 a 5 anos.

Com aprovação junto ao Governo Federal, foi construída uma nova sede para funcionamento da unidade, na Avenida Yolanda Junqueira de Melo, 800, no Conjunto Habitacional. A proposta é que, a partir da aprovação pela Câmara Municipal, a unidade passe a se chamar Centro de Educação Infantil Municipal Santa Terezinha Professora Ângela Maria Gonçalves Cardoso de Ávila.