No Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, abordagem social recebe novas viaturas

Amanhã (19) é Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua. Em Poços de Caldas, a data será marcada pela entrega de três novos veículos que serão utilizados pelo Serviço de Abordagem Social da Prefeitura, responsável pela busca ativa, atendimento inicial e encaminhamento de pessoas em situação de rua na cidade.

Às 8h, será realizado um café da manhã especial para os usuários do Centro de Referência Especializado no Atendimento à População em Situação de Rua – o Centro POP – localizado na Avenida João Pinheiro, 551, com a entrega dos novos veículos da Abordagem Social.

Serão três veículos zero km tipo van da marca Peugeot, com capacidade mínima para 10 passageiros. “Os novos veículos são uma demanda já antiga do Serviço de Abordagem Social. Nossas kombis estão em uso há mais de dez anos e, agora, vamos oferecer condições mais adequadas de trabalho para as nossas equipes e mais agilidade no atendimento aos usuários”, destaca o secretário de Promoção Social, Carlos Eduardo Almeida.

Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua

O dia 19 de agosto foi instituído como Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua em alusão ao acontecimento conhecido como “Massacre da Sé”, em 2004, quando sete pessoas foram assassinadas e oito ficaram gravemente feridas enquanto dormiam na região da Praça da Sé, em São Paulo/SP.

A população de rua é definida pela Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, como o “grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória”.