Nota de pesar pelo falecimento da artista Tine Taga

A Secretaria Municipal de Cultura lamenta profundamente o falecimento da artista Fautine Taga, aos 34 anos. O velório será realizado no Cemitério Parque, a partir das 12h, e o sepultamento está marcado para 16h.

A Secult se solidariza à família, aos amigos e aos artistas de Poços de Caldas neste momento de dor e consternação. Travesti, a cantora e compositora Tine Taga sempre utilizou a sua voz ativa para defender a liberdade e a valorização tão importante para a comunidade LGBTQIAPN+.

Nascida em 11/9/1989, Tine Taga participou de diversos concursos do tradicional Banho à Fantasia, de 1995 a 2010. De 1996 a 2013, foi integrante da Fanfarra do Colégio Municipal Dr. José Vargas de Souza, como trompetista e criação em arranjos de música. De 2006 a 2011, integrou a banda de ska, punk e rock Aniska, como trompetista e compositora.

De 2007 a 2010, acompanhou a Banda do Gueto (Axé), como trompetista e back vocal. De 2013 a 2014, participou do Coral Nó na Guela. Em 2018, foi a protagonista da peça “Deslimites, na beira do caos”, que contou um pouco de sua trajetória de vida, tendo se consagrado como uma das vencedoras do Prêmio Benigno Gaiga de Fomento ao Teatro em Poços de Caldas.

Em 2015, formou com Guilherme Reche o duo D’ons Maria, iniciando seus trabalhos em bares e ações culturais em Poços de Caldas. O trabalho se solidificou e se tornou o show D’ons Maria – Formato à Mineira, chegando, inclusive, a se apresentar no Festival de tecnologia e inovação “Hack Town 2018”, na cidade de Santa Rita do Sapucaí. Em 2020 e 2021, foram lançados uma série de conteúdos digitais do grupo, com singles e videoclipes das canções, além do lançamento do álbum Tuas Cores.

Tine Taga foi a responsável por criar o bloco carnavalesco que leva o seu nome, uma das atrações do Carnaval de Poços de Caldas desde 2019. Em parceria com diversos artistas, coletivos sociais e fazedores de cultura, o Bloco teve como temática falar de “todas as cores”, com hino que tratava da diversidade, levantando diversas bandeiras e suas causas, tendo como força maior o amor que faz com que as pessoas possam lutar para conquistar uma sociedade mais humana e justa para todos.