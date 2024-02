Nota oficial sobre a vaga da Caldense na Série D 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última quarta-feira (07) a Caldense recebeu o convite da Federação Mineira de Futebol para disputar o Campeonato Brasileiro Série D 2024. A vaga foi herdada pela Veterana após as desistências de Villa Nova e Democrata-GV. Desde então, a diretoria da Caldense trabalhou intensamente nos bastidores para buscar soluções na tentativa de viabilizar a participação da equipe alviverde na competição nacional.

A Série D acontece de forma simultânea com o Campeonato Mineiro Módulo II. Isso implica uma série de dificuldades de logística e calendário. Como nunca um time disputou as duas competições ao mesmo tempo, o calendário de jogos dos campeonatos não foi feito pensando na possibilidade de isso acontecer. Por isso, são poucas datas disponíveis entre uma partida e outra.

Sendo assim, poderia haver conflito de datas. Para se ter uma ideia, o estadual irá começar em 04/05 e terminar em 31/07. Já a competição nacional começa em 21/04 e sua primeira fase termina no final de julho. Ou seja, se a Caldense disputasse a Série D e chegasse à final do Módulo II, faria um total de 30 partidas em cerca de 90 dias. Um jogo a cada três dias, com uma série de viagens longas e cansativas.

Para poder suprir toda essa demanda de jogos, aliado a desgaste físico dos atletas, eventuais lesões e cartões, seriam necessários praticamente dois elencos, um para cada competição, além de uma comissão técnica com mais profissionais. O que exige um investimento maior, desde encargos trabalhistas até alimentação, acomodações, exames, taxas de inscrição, etc.

A diretoria da Caldense fez inúmeros contatos com empresários para buscar patrocínios e também com outros clubes, de diferentes divisões, para tentar obter atletas por empréstimo a custo zero. Porém, não foi possível obter parcerias em formatos que suprissem as necessidades do momento.

Desde que surgiu a oportunidade de entrar na disputa da Série D, todos os envolvidos da Caldense ficaram esperançosos pelas possibilidades que a competição traria, como a visibilidade de uma competição nacional e a esperança de chegar à Série C no ano do centenário. Porém, após uma análise minuciosa, concluiu-se que entrar em dois campeonatos ao mesmo tempo, irá dividir o foco e interferir no rendimento no Módulo II, que é nossa prioridade no momento.

Por isso, a Caldense optou por se concentrar apenas no estadual e irá disputar somente o Campeonato Mineiro Módulo II na temporada 2024. Sabemos que é uma decisão difícil, mas pedimos a compreensão de todos os nossos torcedores e associados. Mais do que nunca precisamos do apoio de todos. Vamos juntos nessa caminhada para brigarmos pelo acesso ao Módulo I, para estarmos na elite do futebol mineiro em 2025. Arriba Caldense!