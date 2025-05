Nota oficial: Thiago Oliveira não é mais o técnico da Caldense

A Associação Atlética Caldense informa que Thiago Oliveira não é mais o técnico da equipe. O clube encerrou o vínculo com o treinador, bem como o auxiliar técnico Souza e o analista de desempenho Lucas Rocha. A Caldense agradece os serviços prestados pelos profissionais e deseja sucesso em suas carreiras nos futuros projetos. Essa foi a terceira passagem de Thiago Oliveira pela equipe. Foram 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas e um aproveitamento de 33%.

A Caldense já está em contato com um novo técnico para comandar a equipe na sequência do Campeonato Mineiro Módulo II 2025 e irá divulgar seu nome assim que ele chegar em Poços e assinar contrato com o clube.

