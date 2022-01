Notícia de Concurso Público em Poços de Caldas é falsa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, informa que é FALSA a notícia que apresenta inscrições e detalhes para um suposto Concurso Público a ser realizado em 2022 na cidade. O texto diz que existem 49 vagas para diversas áreas, com salários de R$2.267,62 e que as inscrições devem ser feitas por um portal alternativo denominado “IMAM”.

A mensagem falsa tem sido compartilhada com frequência, principalmente por meio do WhatsApp. A secretaria municipal de Comunicação alerta para a tentativa de golpe, já que atualmente não há inscrições abertas para concursos públicos no município.

As publicações da Prefeitura de Poços de Caldas são feitas diretamente no site institucional, tanto no Diário Oficial Eletrônico (DOM) como no campo destinado a notícias. As informações são compartilhadas também nas redes sociais oficiais da Prefeitura.

Em caso de dúvida, além de pesquisar nesses locais, o cidadão pode utilizar a ferramenta de checagem de informações da Prefeitura, disponibilizada no Sistema de Ouvidoria Online, o e-Ouve.