Nova diretoria marca nova fase na história da Santa Casa de Poços de Caldas

Com 120 anos recém-celebrados em 2024, a Santa Casa de Poços de Caldas inicia um novo capítulo em sua trajetória com importantes mudanças na sua estrutura diretiva. Desde março deste ano, o hospital filantrópico passou a contar com uma nova diretoria formada por profissionais com experiência técnica, administrativa e compromisso com o futuro da saúde pública na cidade.

A principal mudança foi a posse do novo provedor, Marcos de Carvalho Dias, que deixou a superintendência do hospital para assumir o cargo máximo da Irmandade. A vice-provedoria ficou a cargo de Célia Maria de Souza, que até então ocupava a provedoria. A superintendência passou para o médico Dr. Renan Vicente Starling Braga, que antes era o diretor técnico da Santa Casa. Já a nova direção técnica ficou sob responsabilidade da médica Dra. Jaqueline Quintanilha Brucha, vinda do Hospital Poços de Caldas. As alterações fortalecem a governança institucional e apontam para uma gestão mais eficiente, moderna e integrada.

Renan Braga assume a superintendência com foco em gestão inteligente e eficiência

Formado em Medicina pela Universidade de Mogi das Cruzes (2011), o Dr. Renan Vicente Starling Braga realizou especialização em cardiologia no Hospital Santa Lúcia, tem pós-graduação em Nutrologia , pós graduação em Gestão em Saúde. Desde que ingressou na Santa Casa, em 2015, vem assumindo funções de liderança, passando pela coordenação do setor de Urgência e Emergência , pela gestão das UTIs durante a pandemia de Covid-19

Em 2022, assumiu a Direção Técnica do Hospital a convite do então superintendente, Marcos de Carvalho Dias, e passou a conciliar sua formação médica com uma visão administrativa. “Quando entrei na direção técnica, o Marcos solicitou que eu tivesse tanto a visão técnica quanto a administrativa. Foi um trabalho complexo, pois a Santa Casa tinha vícios de gestão que precisavam ser revistos, com foco em performance, qualidade e otimização de recursos. Hoje, assumo a superintendência com o compromisso de conduzir a Santa Casa rumo a uma nova cultura organizacional, compartilhando a gestão com toda a equipe”, destaca.

O novo superintendente ressalta a força do time atual: “Temos hoje uma equipe técnica e administrativa comprometida com o mesmo propósito: transformar a Santa Casa em um hospital modelo em gestão e assistência”.

Dra. Jaqueline Brucha traz a experiência da rede privada para a direção técnica

Natural do Rio de Janeiro, a Dra. Jaqueline Quintanilha Brucha é formada pela UERJ e especializada em Otorrinolaringologia pela UFRJ, com subespecialização em Otologia pela USP. Em Poços de Caldas desde 2014, atuou no Hospital Pedro Sanches e, mais recentemente, foi diretora técnica do Hospital Poços de Caldas, onde permaneceu de 2017 até março deste ano.

Motivada pelo desafio de contribuir com um hospital filantrópico, Dra. Jaqueline aceitou o convite para assumir a Direção Técnica da Santa Casa. “O que me inspirou nessa mudança foi justamente o fato da Santa Casa ser um hospital SUS, voltado ao atendimento das pessoas que mais precisam. Minha missão é trazer experiências de boas práticas da rede privada para melhorar a qualidade assistencial do Hospital”, explica.

Segundo ela, o foco agora é na segurança do paciente, na revisão de processos e na busca pela excelência hospitalar. “Estamos iniciando um novo ciclo voltado à qualidade, eficiência e inovação. A Santa Casa está se posicionando como referência não só em Poços, mas em toda a região”, afirma.

Marcos de Carvalho Dias assume a provedoria com foco na expansão e no futuro

Com longa trajetória na Irmandade, iniciada em 1983 e sempre de forma voluntária, Marcos de Carvalho Dias já ocupou diversos cargos dentro da Santa Casa, incluindo diretor-secretário, vice-provedor e superintendente. Em 2025, assume oficialmente a Provedoria, liderando importantes projetos de expansão e modernização da infraestrutura hospitalar.

Entre os principais projetos está a inauguração do CETAS – Centro de Atendimento Avançado de Saúde, voltado à Oncologia e Nefrologia, além da construção de um novo anexo hospitalar, no local atualmente utilizado como estacionamento. O novo prédio contará com 110 leitos, um novo Centro Cirúrgico e nova farmácia além de toda a estrutura de acolhimento e conforto aos pacientes.

“Estamos focados em ampliar nossa capacidade assistencial. Quando a Santa Casa foi inaugurada no atual prédio, em 1962, tínhamos mais leitos do que hoje, devido à existência de grandes enfermarias que atualmente não são mais permitidas pela Vigilância Sanitária. Com o crescimento da cidade e da demanda, precisamos crescer junto. E esse novo anexo será um divisor de águas”, afirma o novo provedor.

Diretoria, corpo clínico e Irmandade: estrutura sólida para novos desafios

A diretoria da Santa Casa também é composta por profissionais com ampla experiência em suas áreas:

Fábio Augusto Alves – Diretor Administrativo-Financeiro

Josiane Celis – Diretora Assistencial

Marcos Flávio Correa Azzi – Primeiro Secretário

Dra. Dayse Lucia da Silva Vasconcelos – Diretora Clínica

Dr. Alcides Mosconi Neto – Vice-diretor Clínico

A Comissão de Ética Médica é formada por:

Dr. João Guilherme Martins Lusvarghi (Presidente)

Dra. Natália Cristina de Paula Michelin (Secretária)

Dra. Fabiana Schmidt de Oliveira (Membro efetivo)

Suplentes: Dr. André Francisco dos Reis, Dra. Marília Gabriela Simões Junqueira, e Dr. Márcio Augusto Marques Inácio.

O Departamento Jurídico é composto pelas advogadas Cláudia Tassotti Krauss, Evanildes Serafini e Fabiana Pereira Correa Franco e o Conselho Fiscal é presidido por Renildes Dantas Almeida, com os membros efetivos Miriam Lucia Tadeu Quirino e Pedro Rozendo Carneiro, além dos suplentes Dercilio Jardel Muniz, Hélio de Campos e Maria Teresa Amaral.

A Irmandade da Santa Casa é composta pelos membros:

Acauã Santos Carneiro, Alcindo Campos Filho, Dercilio Jardel Muniz, Dino Soares de Arruda Filho, Ernesto Nery Serafini, Hélio de Campos, Ilair Aparecido Dionizio, Maria Teresa Amaral, Natalia Mariano de Almeida Siqueira, Tereza Cristina Leite Navarro Vieira, Tobias Engel Ayer Botrel e Wellington Gammarano Alves Rangel.

Rumo ao futuro, com os olhos voltados à excelência

Com novas lideranças, projetos de ampliação e um time comprometido, a Santa Casa de Poços de Caldas inicia uma nova fase em sua história centenária. O objetivo é claro: oferecer uma assistência cada vez mais qualificada, humana e resolutiva à população, especialmente àquela que depende do SUS.

“Temos o privilégio de contar com uma estrutura física de ótima qualidade e atualizada e com um corpo técnico muito forte e com colaboradores empenhados em fazer a diferença. Esse é o espírito da nova gestão: transformar a Santa Casa em referência de qualidade e eficiência em saúde”, conclui o superintendente Dr. Renan Braga.