Nova empresa deve assumir o transporte coletivo de Poços de Caldas até o dia 15

A nova empresa responsável pelo transporte público em Poços de Caldas deve assumir o serviço no dia 15 de maio. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação da prefeitura.

A empresa Auto Ônibus Floramar foi a vencedora do processo licitatório realizado no ano passado. A atual concessionária, Circullare, presta o serviço na cidade há mais de 70 anos e atualmente cumpre um contrato emergencial válido até o dia 16.

De acordo com o executivo, ainda estão sendo alinhados os últimos detalhes e o valor da tarifa não foi divulgado.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.