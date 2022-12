Nova escola será construída no Marco Divisório

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

A Escola Municipal Professora Nicolina Bernardo, no Marco Divisório, na zona oeste da cidade, foi demolida para a construção de uma nova unidade. Atualmente, a escola atende cerca de 210 estudantes, nos períodos da manhã e tarde, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental.

Segundo o secretário municipal de Projetos e Obras Públicas, José Benedito Damião, a demolição da escola foi necessária, já que a unidade não comporta a demanda atual de alunos, sendo necessária uma grande reforma e ampliação. “Os recursos que seriam gastos com esta futura reforma são altos e, por isso, é mais viável a demolição completa da mesma e a construção de uma nova escola suprindo todas as demandas atuais e já pensando no futuro”, informa.

Uma nova unidade será construída pela empresa Projeção Engenharia e Arquitetura Ltda., vencedora do processo licitatório. O prazo de entrega é de nove meses. A nova unidade vai contar com 1.737,87 metros de obras, com oito novas salas, banheiros, salas administrativas, pátio coberto, refeitório e uma quadra coberta.

Segundo o diretor, Fábio André de Albuquerque, os alunos estão sendo atendidos em outros prédios da região, como no salão da Igreja e unidade do PMJ. “A ideia é que com a nova escola seja possível atender mais crianças e suprir a demanda do bairro, em período integral. Será um bem para toda a comunidade”, ressalta.

O prefeito Sérgio Azevedo também destaca que a estrutura da Escola Municipal Nicolina Bernardo estava sem condições e já não suportava mais receber os alunos. “Estamos colocando a atual estrutura no chão e construindo uma nova unidade moderna, que poderá receber mais alunos em espaço adequado, que será modelo para todas as unidades de educação do município”, afirma.

Para a secretária municipal de Educação, professora Maria Helena Braga, a comunidade escolar do Marco Divisório vai receber uma unidade completamente nova e adequada para o pleno atendimento da equipe e estudantes, à atura do trabalho pedagógico que vem sendo executado.