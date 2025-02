Nova onda de calor: cuidados para enfrentar os dias de Carnaval com segurança

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Defesa Civil de Poços de Caldas alerta para mais uma onda de calor, que promete elevar as taxas em até 5°C acima da média histórica em diversas regiões do país. Apesar dos índices moderados, o desconforto térmico e os riscos à saúde permanecem, especialmente devido às coincidências do calor com a temporada de Carnaval.

A terceira onda de calor de 2025, que já afetou outras regiões do país, é resultado de uma massa de ar quente e seca e vem acompanhada de alertas do INMET (Instituto Nacional de Meteorologia). Essas condições podem agravar quadros de desidratação, golpes de calor e exaustão térmica, com riscos maiores para idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Em Poços de Caldas, embora as temperaturas não ultrapassem os 28°C, a baixa umidade do ar e a programação carnavalesca demandam cuidados redobrados com a saúde.

Durante o Carnaval, de 28 de fevereiro a 4 de março, a previsão indica condições climáticas favoráveis para os dias de folia.

Confira abaixo as recomendações da Defesa Civil para autoproteção nesse período de calor:

* Beba bastante água, mesmo que não tenha sede;

* Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol das 10h às 16h;

* Evite banhos quentes para não potencializar o ressecamento da pele;

* Use umidificadores de ar em casa e no trabalho. Alternativamente, coloque bacias de água ou estenda toalhas úmidas próximas à cama;

* Use roupas leves e mais claras;

* Use protetor solar com FPS 30 ou maior;

* Evite consumo de cafeína;

* Consuma alimentos leves, como frutas e verduras;

* Evite ficar muito tempo dentro do carro.

A Defesa Civil ainda acrescenta que os cuidados com calor também deve ser estendidos aos animais de estimação. “É essencial manter os pets em locais sombreados e oferecer água fresca ao longo do dia, e passeios com animais devem ser feitos nos horários mais frescos (preferencialmente no início da manhã ou no fim da tarde). Nunca deixe animais dentro de veículos estacionados, pois a temperatura interna pode subir rapidamente com risco de morte”, afirmou Mauro Barbosa, coordenador da Defesa Civil.

Em caso de emergências, ligue imediatamente o Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (153) ou Polícia Militar (190).