Nova tecnologia permite resultados mais rápidos em exames de mamografia

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Saúde, informa que o setor de mamografia do Centro de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança agora conta com uma nova tecnologia, permitindo maior agilidade na entrega dos resultados dos exames de mamografia. Na prática, após a realização do exame, o paciente recebe um QR Code pelo qual pode visualizar as imagens imediatamente. Já o resultado do exame fica disponível pelo mesmo QRcode entre 2 à 10 dias.

“O que antes levava 40 dias agora tem uma média de apenas 48 horas, um grande avanço para a saúde das mulheres em nossa cidade. Essa tecnologia traz mais economia, eficiência e um melhor atendimento”, destaca o Prefeito Paulo Ney.

O PACS (Picture Archiving and Communication System) é a tecnologia responsável por armazenar e compartilhar imagens de exames de mamografia. Ele pode ser integrado a equipamentos de imagem médica, como o aparelho de mamografia.

Vantagens do PACS para mamografia

* Melhora a precisão do diagnóstico

* Permite detectar alterações sutis no tecido mamário

* Agiliza a interpretação e o diagnóstico das imagens

* Permite comparar exames anteriores

* Permite criar protocolos de visualização específicos para exames de mamografia

* Permite aplicar filtros, janelas e outras ferramentas de manipulação

* Permite armazenar imagens economicamente

* Permite acesso facilitado a imagens de várias modalidades

Como funciona o PACS

* O PACS funciona a partir de dispositivos digitais e protocolos de transferência

* As imagens são transmitidas automaticamente ao final do exame

* Os registros de exames de imagem são compartilhados de forma segura

* O PACS pode ser integrado a equipamentos hospitalares como o aparelho de raio X e o tomógrafo.

“Antes, os exames de mamografia eram entregues em filmes, gerando custos com material e envelopes, além de exigir mais tempo para o laudo médico. Com esse novo método, reduzimos custos, preservamos o meio ambiente e agilizamos a emissão dos laudos para os pacientes”, explica Lucimara Siqueira Costa Papi, gerente do CAESMC.

A técnica em Radiologia Osvani Maria ressalta que os laudos de pacientes com resultados normais são disponibilizados rapidamente. Já nos casos em que há alguma anomalia, o paciente é chamado para fazer uma complementação.

O que é a mamografia ?

A mamografia é um exame de imagem utilizado para avaliar as mamas, com o principal objetivo de detectar precocemente o câncer de mama. O exame é realizado por meio de um mamógrafo, aparelho que utiliza raios X em baixa dose para criar imagens detalhadas do tecido mamário.

Quem deve fazer ?

Mulheres de 50 a 69 anos devem realizar mamografia regularmente. A porta de entrada para qualquer tipo de procedimento de saúde são os PSFs.