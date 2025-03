Nova turma do TG de Poços de Caldas é apresentada em solenidade nesta segunda-feira, 17

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A nova turma do Tiro de Guerra (TG) 04-021 de Poços de Caldas foi apresentada na manhã desta segunda-feira, 17. Durante a cerimônia, 200 jovens foram oficialmente incorporados ao serviço militar, iniciando seu treinamento, que se estenderá pelos próximos meses. Além do preparo físico e técnico, os atiradores participarão de atividades voltadas à prestação de serviços à comunidade local.

A cerimônia de apresentação foi conduzida pelo chefe de instrução do TG de Poços de Caldas, Luis Maciel, que ressaltou a importância do programa, não apenas para o aprendizado militar, mas também para o desenvolvimento de valores fundamentais como hierarquia, disciplina, ética e espírito comunitário. Ao longo do ano, os jovens terão a oportunidade de realizar campanhas solidárias e atividades que promovem o exercício da cidadania e o fortalecimento do vínculo social.

Os atiradores demonstraram entusiasmo e expectativa para um ano de muito aprendizado e atividades produtivas, tanto no campo militar quanto nas ações sociais que serão realizadas.

O evento contou com a presença do diretor do TG, autoridades locais, líderes comunitários, representantes de entidades e familiares dos novos atiradores, que fizeram questão de acompanhar de perto o início dessa nova fase na vida dos jovens.