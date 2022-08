Nova UBS da zona oeste está em fase final de construção

A construção da UBS São Jorge, localizada no cruzamento da Av. Gentil Messias, com a Av. Champagnat será entregue em breve.

A Unidade Tripla, que será a maior do município, está sendo construída a partir de contrapartida da PUC Minas Poços de Caldas.

É a primeira vez que os recursos oriundos da parceria entre município e Universidade estão sendo aplicados para a construção total de uma UBS.

Toda parte de construção, pintura, instalação de janelas e portas, cabeamento elétrico e de dados, instalação de metais, louças e bancadas, pintura, rampa e guarda corpo já está concluída.

O que está pendente para entrega da unidade é o ligamento de energia e água e também o cercamento da UBS, que será realizada por empresa terceirizada.

O secretário de Saúde, Carlos Mosconi ressalta os benefícios da nova unidade para a população. “A unidade tripla será um marco na Estratégia de Saúde da Família na cidade. A parceria com a PUC Poços é muito positiva e será um grande benefício para a população daquela região. Vai ser modelo não apenas na riqueza física mas principalmente na qualidade do atendimento aos usuários do SUS e nas condições de trabalho dos profissionais que ali atuarão.”

O investimento total da PUC Minas na construção, que deve ter cerca de 524 metros quadrados, gira em torno de R$ 2,3 milhões.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.