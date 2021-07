Novas árvores e flores estão sendo plantadas na Av. João Pinheiro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dentro do serviço de poda e corte de vegetação na Avenida João Pinheiro, Zona Oeste de Poços de Caldas, já começaram a ser plantadas novas árvores e flores no trecho. O trabalho realizado por servidores da secretaria municipal de Serviços Públicos é desenvolvido de forma rotineira e especificamente neste momento, tem por objetivo oferecer maior segurança aos pedestres que passam pela região.

Para que não ocorra nenhuma queda na Avenida, a exemplo do que já foi registrado em Poços no dia 03 de dezembro de 2020 quando uma árvore de grande porte caiu em cima de um carro que passava pela João Pinheiro, um estudo técnico foi realizado pela secretaria de Serviços Públicos em todas as árvores. “Antes de qualquer intervenção em árvores, é feita uma vistoria completa em cada uma delas. É verificado desde ataque de insetos, até a rachaduras que podem apontar um comprometimento grave. Analisamos ainda se a árvore está pendendo para algum lado, se existem problemas ou fissuras na própria calçada e mesmo que a árvore aparente estar saudável por fora, a análise é feita para entender como está o interior de cada espécie. Tudo isso aliado ao histórico das árvores e até do local onde estão plantadas. Até por serem árvores muito antigas, é uma análise constante e muitas delas precisam realmente ser substituídas”, afirma o Engenheiro Florestal da secretaria de Serviços Públicos, Carlos Batesine.

O secretário de Serviços Públicos, Donizette Albino comenta ainda que há um projeto bastante amplo para o local. “Nós iniciamos a intervenção também com objetivo em tornar a via ainda mais florida e com novas árvores adequadas aos locais. Todas aquelas que foram analisadas e apresentam riscos, poderão ser substituídas e espécies adequadas serão plantadas. Precisamos também guardar a integridade física de todos que passam por ali, por isso desenvolvemos o estudo para checar quais árvores estão condenadas e que podem apresentar riscos, além é claro no fator da segurança pública até mesmo em conjunto com as autoridades.”

Infelizmente crimes já foram registrados no trecho da Av. João Pinheiro e por isso, a intervenção vem para evitar qualquer risco aos que caminham no ponto. Neste aspecto da segurança pública, segundo o Tenente Coronel do 29° Batalhão da Polícia Militar Jardel Trajano, vários delitos eram recorrentes a partir da presença desta vegetação densa. “A Polícia Militar entende a importância deste serviço também no quesito da segurança de toda a população que transita por ali. Infelizmente, um ambiente degradado e abandonado, contribui para que pessoas se escondam na vegetação densa e também aproveitem para esconder materiais ilícitos nestes locais. A ação da Prefeitura vai facilitar o trabalho das autoridades, no sentido de proteção à população.”

O trabalho da equipe de Serviços Públicos segue neste local pelas próximas semanas, mas vale lembrar que outros serviços de poda do setor prosseguem com o cronograma rotineiro da cidade.