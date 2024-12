Novas empresas serão instaladas e expandidas no Distrito Industrial de Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), contemplou oito novas empresas para instalação e/ou expansão no Distrito Industrial do município. As aprovações ocorreram nesta segunda-feira (16), durante sessão extraordinária da Câmara Municipal, que deliberou sobre diversos Projetos de Lei, incluindo o encaminhado pelo Executivo dentro do Programa Avança Poços.

Ao todo, as oito empresas previstas irão gerar mais de 520 vagas de emprego diretas e 2000 indiretas e um investimento conjunto que se aproxima de R$ 1 bilhão. A lei de doação de terrenos do Distrito Industrial permite que novas empresas se instalem e que as já existentes ampliem suas atividades no local.

Empresas contempladas e investimentos:

APOENA BIOSOLUÇÕES DO BRASIL LTDA

Geração de empregos: 130

Investimento: R$ 20.000.000,00

CARVALHO E SILVA TRANSPORTES LTDA

Geração de empregos: 15

Investimento: R$ 1.000.000,00

POÇOSTEC LTDA

Geração de empregos: 100

Investimento: R$ 10.000.000,00

DANJU TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

Geração de empregos: 18

Investimento: R$ 2.000.000,00

RC MACHADO – COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES

Geração de empregos: até 15

Investimento: R$ 1.500.000,00

GUARANIPLAST IND. EMB. LTDA

Geração de empregos: 70

Investimento: R$ 25.000.000,00

CONCRETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO

Geração de empregos: 10

Investimento: R$ 2.000.000,00

CAN-PACK BRASIL INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA

Geração de empregos: 140

Investimento: R$ 710.000.000,00

O impacto direto do projeto se reflete na geração de empregos e no fortalecimento econômico do município, contribuindo também para o desenvolvimento de setores como educação, serviços, comércio e transporte.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (SEDET), Franco Martins, destacou a importância e satisfação da ampliação do Distrito Industrial e a parceria com o legislativo para o aumento de Poços de Caldas.“A SEDET está muito satisfeita com os novos anúncios de investimentos no município, o que fomenta o desenvolvimento econômico e local na totalidade, pois tudo isso reverbera em muitas outras atividades como, por exemplo, restaurantes, transporte, creche, escola. Uma série de atividades da economia que também se movimentam com a industrialização. A gente espera com isso fazer a economia de Poços de Caldas cada vez mais forte e esse é apenas o começo. Ainda teremos muitas novidades por vir e, inclusive, além destas nove empresas, ainda destacamos as novas instalações das empresas Althaia Farmacêutica e CANPACK, que já iniciam as obras nessa virada de ano. Somada à empresa Myralis e à nova aprovação da empresa Intermeios, consolida-se a cidade como um novo polo da indústria farmacêutica, que gera empregos de alto nível e grande volume de investimentos. Poços está em um processo de industrialização muito forte, e o novo anúncio reforça que a cidade tem sido uma das que mais atraem novas empresas por todo o Brasil”, aponta o secretário Franco Martins.