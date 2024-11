Novembro Azul: prefeitura intensifica ações de prevenção e orienta sobre saúde do homem

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, intensifica neste mês, através de ações nas unidades de saúde da família, as orientações sobre as doenças prevalentes na saúde dos homens, a exemplo do câncer de próstata. O período também é propício para incentivar a prevenção de acidentes e doenças como diabetes, hipertensão, cardiopatias, dentre outras enfermidades. As ações são realizadas durante todo o ano, mas, com a campanha Novembro Azul, a SMS reforça a necessidade de buscar os serviços de saúde antes do adoecimento.

De acordo com a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2024, os homens brasileiros vivem, em média, 6,6 anos a menos que as mulheres. Parte das mortes prematuras de homens se deve a doenças preveníveis e evitáveis, sendo a resistência em procurar os serviços de saúde uma condição que colabora para o diagnóstico tardio de doenças, dificultando o tratamento e as chances de cura.

Neste ano, a campanha traz como tema “Masculinidade é se cuidar” e, segundo o secretário municipal de saúde Thiago Mariano, a atenção para a saúde é de suma importância para ter uma vida mais plena.

“O foco das ações é rastrear doenças precocemente na população masculina que, em sua maioria, são pessoas que só buscam os serviços de saúde quando já estão adoecidas. A saúde das pessoas com genitália masculina envolve cinco eixos prioritários, que são: acesso e acolhimento; acidentes e violência; paternidade e cuidado; saúde sexual e saúde reprodutiva, além de doenças prevalentes na população masculina, encaminhando o público participante para o tratamento “, destaca Thiago.

A DOENÇA

O câncer surge a partir do funcionamento irregular da próstata, onde algumas células podem se desenvolver e multiplicar de forma incorreta, ocasionando na aparição de um tumor.

O câncer de próstata é o segundo tipo de neoplasia mais comum entre este público, atrás apenas do câncer de pele. No Brasil, o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estima em 71.730 os novos casos por ano para o triênio 2023-2025.

O diagnóstico da doença é feito pela análise dos resultados dos exames clínicos (toque retal) e do exame de sangue denominado Antígeno Prostático Específico (PSA). O toque retal é feito porque a glândula está localizada em frente ao reto e, no exame, o médico consegue perceber a textura dela e avaliar se há presença de caroços. Esse exame é rápido e pouco incômodo.