Novo ato de vandalismo danifica botoeira sonora em área movimentada de Poços

Mais um ato de vandalismo contra o patrimônio público foi registrado neste final de semana em Poços de Caldas. Desta vez, o alvo foi uma botoeira sonora de acessibilidade localizada no semáforo de pedestres entre o Shopping, a Rodoviária e o Centro Administrativo — um dos pontos com maior fluxo de pessoas na cidade. O botão foi arrancado, impossibilitando o uso do dispositivo por pessoas com deficiência visual.

O secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana, Rafael Conde Maria, lamentou o ocorrido e destacou a importância da conscientização coletiva:

“Infelizmente, mais um equipamento de acessibilidade foi alvo de vandalismo em um ponto extremamente movimentado da cidade. A botoeira sonora instalada no semáforo que liga o shopping à rodoviária e ao Centro Administrativo teve o botão arrancado, comprometendo o uso por pessoas com deficiência visual. Esses atos causam prejuízo aos cofres públicos e, principalmente, àqueles que dependem desses recursos para se locomover com segurança. É fundamental que a população se conscientize e nos ajude a preservar o patrimônio que é de todos.”

No final de maio, outros cinco equipamentos semelhantes já haviam sido destruídos na Rua Assis Figueiredo, no cruzamento com a Rua Espírito Santo. Na ocasião, o prejuízo foi estimado em aproximadamente R$ 15 mil. O novo dano registrado neste fim de semana está sendo avaliado pela equipe técnica da Prefeitura.

As botoeiras fazem parte do projeto de acessibilidade urbana iniciado pela administração municipal em abril. O sistema conta com 60 dispositivos distribuídos em 21 pontos estratégicos da cidade. Os equipamentos emitem sinais sonoros e vibram ao toque, orientando o momento seguro para a travessia de pedestres com deficiência visual ou auditiva.

Com este novo ato de vandalismo, 54 botoeiras seguem em funcionamento. A Prefeitura trabalha na recuperação dos dispositivos danificados.

A administração reforça que esses recursos são fundamentais para promover a inclusão e pede o apoio da população na preservação do patrimônio público. Denúncias de depredação podem ser feitas de forma anônima pelos canais oficiais ou diretamente à Guarda Civil Municipal, pelo telefone 153