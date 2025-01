Novo Convênio com a Santa Casa garante continuidade dos serviços de Saúde em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou nesta sexta-feira (17), em coletiva de imprensa, um novo convênio com o Hospital Santa Casa de Poços de Caldas. A medida emergencial visa garantir a continuidade dos serviços de saúde no município, após a substituição da Santa Casa de Salto de Pirapora, que anteriormente era responsável por alguns atendimentos na cidade.

O acordo, assegura a prestação de diversos serviços essenciais à população, incluindo: contratação de profissionais qualificados, conforme a demanda da rede de saúde local; realização de procedimentos médicos hospitalares e ambulatoriais; exames de imagem como raios-x, ultrassonografias e tomografias; manutenção contínua dos serviços existentes, com conservação de instalações e equipamentos.

O pagamento será realizado mediante prestação de contas, garantindo transparência no uso dos recursos públicos.

O diretor técnico da Santa Casa, Dr. Renan Vicente Starling Braga, destacou que os profissionais começaram a ser convocados desde a última quinta-feira (16), às 19h, assegurando que nenhum atendimento seja interrompido. Segundo ele, “a tradição de 120 anos da Santa Casa em Poços de Caldas reforça a confiança nos serviços prestados à comunidade”.

Marcos de Carvalho Dias, vice-provedor da instituição, ressaltou a importância do hospital como parceiro local, empregando atualmente 620 funcionários, além do corpo clínico. “Estamos preparados para apoiar e dar continuidade aos serviços de saúde necessários para a população.”

O secretário municipal adjunto de Saúde, Dr. Luís Augusto de Faria Cardoso, explicou que a medida foi necessária para evitar uma possível descontinuidade no atendimento. “Não vemos ilegalidade nos processos, mas a situação estava ameaçada devido ao risco de desistência do conveniado anterior. Agora, a Santa Casa assume a responsabilidade com a seriedade que a população merece.”

O prefeito de Poços de Caldas, Paulo Ney, reforçou o compromisso do governo com a saúde pública. “A saúde é prioridade. Este plano de contingência foi estruturado para garantir que nenhum serviço fosse interrompido. Tomamos a decisão pensando no bem-estar da população.”

Vale ressaltar que, com a reorganização dos serviços médicos, os candidatos aprovados no concurso público realizado anteriormente começarão a ser convocados para ocupação das funções.

Diálogo com o Legislativo

Antes da coletiva, os vereadores participaram de uma reunião para a apresentação das mudanças e o esclarecimento de dúvidas. A decisão foi bem recebida e elogiada pelos vereadores e houve agilidade na implementação. O presidente da Câmara, Douglas de Souza (Dofu), ressaltou a coragem do Executivo em adotar uma medida tão importante logo nos primeiros dias de mandato, destacando que a iniciativa reflete o consenso entre os parlamentares: “A manutenção e melhoria dos serviços de saúde são fundamentais. Parabenizo a decisão, que foi amplamente discutida e apoiada pelos legisladores.”

A presidente do Conselho de Saúde, Luciana Daré, e o gerente administrativo do Hospital Santa Lúcia, Frederico Gonçalves, também participaram do anúncio, enfatizando a importância do trabalho integrado para que a rede de saúde funcione plenamente.

Com mais de 1.000 atendimentos diários em casos de urgência e emergência, a Prefeitura reafirma seu compromisso com a transparência e eficiência na gestão da saúde pública, buscando sempre alternativas para melhorar a qualidade dos serviços oferecidos à comunidade.