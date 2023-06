Novo Encontro de Ogãs e Curimbas acontece neste domingo

Os Ogãs do Terreiro de Umbanda Santa Bárbara OYA e Ogum Guerreiro convidam para a edição especial do ‘Encontro de Ogãs e Curimbas de Poços de Caldas’, que será realizado neste domingo, dia 11 de junho, na Praça do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, a partir das 10 horas.

A intenção é dar continuidade em ações que promovam encontros entre grupos de cultura popular, para uma especial troca de experiências entre mestres de terreiros e comunidade. A proposta enaltece as raízes dos grupos tradicionais que necessitam de um trabalho intenso de valorização e de preservação, evidenciando a riqueza da cultura afro-brasileira, em especial as religiões de matrizes africanas, como a Umbanda e o Candomblé.

Este é um convite para que Ogãs e Curimbas da cidade e região participem do encontro, levando seus instrumentos, seus cantos e toques. O encontro é gratuito e aberto a todos.

A ação é viabilizada através de edital de fomento às Culturas Tradicionais e conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e apoio da Carvalho Agência Cultural. A equipe de produção idealizadora do projeto é formada por Augusta Clementino, Jéssica dos Santos, Leonardo Augusto e Roberton Peregrino.

Serviço:

‘Encontro de Ogãs e Curimbas de Poços de Caldas – Edição Especial’

Data: 11 de junho de 2023

Horário: a partir das 10h

Local: Praça do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas – Rua Padre Henry Mothon, S/Nº

*gratuito

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.