Novo sistema de alerta da Defesa Civil entra em funcionamento nesta quarta

O novo sistema de envio de alertas da Defesa Civil Nacional, o Defesa Civil Alerta, entra oficialmente em funcionamento nesta quarta, 4, nos estados do Sul e Sudeste. Os alertas serão disparados pela Defesa Civil Nacional em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ministério das Comunicações (MCom) e operadoras de telefonia.

De acordo com o coordenador de Defesa Civil de Poços, Mauro Barbosa, o aviso sonoro emitido pelo Defesa Civil Alerta será disparado em situações extremas, para que a população possa se proteger de desastres naturais. “A tecnologia utilizada é semelhante à implantada no Japão, para avisos de tsunamis e terremotos. No Brasil, o sistema foi testado em algumas cidades, antes de ser implantado definitivamente a partir desta quarta. Será de muita utilidade para os municípios e para a população, auxiliando as forças de segurança na prevenção das ocorrências, numa realidade em que os eventos climáticos estão cada vez mais intensos”.

O novo sistema não substitui os alertas já enviados por SMS e outros dispositivos. O Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia celular para emitir alertas gratuitos, com mensagem de texto e aviso sonoro, suspendendo qualquer conteúdo em uso na tela do aparelho, incluindo os que estão no modo silencioso. Os alertas são disparados para a população em área de risco e com cobertura de rede 4G ou 5G, sem necessidade de cadastro prévio do usuário.

O objetivo do “Defesa Civil Alerta”, que utiliza a tecnologia de transmissão via telefonia celular, é complementar as outras ferramentas de alertas de emergência disponíveis para prevenção e mitigação dos impactos causados por desastres, avisando e orientando as pessoas que estejam em localidades com risco iminente de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, vendavais, chuvas de granizo, dentre outros. O conteúdo dos alertas é de responsabilidade da Defesas Civis de estados e municípios.

Projeto-piloto

Em agosto deste ano, o Defesa Civil Alerta foi testado em 11 municípios brasileiros durante 30 dias. Os alertas foram enviados para as cidades de Roca Sales (RS), Muçum (RS), Blumenau (SC), Gaspar (SC), Morretes (PR), União da Vitória (PR), São Sebastião (SP), Cachoeiro do Itapemirim (ES), Indianópolis (MG), Petrópolis (RJ) e Angra dos Reis (RJ).

Um mês após o início do projeto-piloto, a população das 11 cidades aprovou o novo sistema de envio de alertas da Defesa Civil Nacional. Em pesquisa realizada nos municípios, 87% das pessoas que responderam ao questionário sobre a novidade avaliaram a ferramenta de forma positiva.