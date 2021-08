Novo trecho da Monsenhor Alderige passa por obra, em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um novo trecho da avenida Monsenhor Alderige, no bairro Country Club, zona oeste de Poços, está passando por substituição na rede pluvial. Dessa vez, estão sendo trocados 130 metros de tubo. A obra ocorre na altura do número 552.

No serviço, a antiga tubulação metálica, suscetível à corrosão, é substituída por tubos de concreto, que são mais resistentes. O trabalho é feito por equipes da própria Secretaria de Obras. “A tubulação na avenida estava apodrecida, causando afundamento do trecho. Foi necessário tomar providências para a troca dessa tubulação por aduelas de concreto, que trazem mais segurança”, diz o secretário de Obras, José Damião.

A obra deve ser concluída até o fim de setembro.

No início do ano, a avenida teve outro trecho de tubulações revitalizado, com a troca de 70 metros. E no fim de 2017, a Prefeitura havia trocado 170 metros de tubulação na via. Na época, além da canalização, foram instalados conjuntos de mesas e bancos de concreto e uma nova academia ao ar livre foi instalada.