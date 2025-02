Novos cadastros para a Educação Infantil devem ser realizados de 17 de fevereiro a 17 de março

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A partir da próxima segunda-feira, 17 de fevereiro, será aberto o prazo para a realização de novos cadastros da Educação Infantil, para crianças de 0 até as que completam 4 anos depois de 31 de março, para Berçário I e II e Maternal I e II. O cadastro deve ser realizado no atendimento da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Prefeito Chagas, 464 – Centro, das 11h às 16h.

O cadastro segue até o dia 17 de março. “O cadastro para o ensino não obrigatório, ou seja, para os anos iniciais da Educação Infantil, será realizado duas vezes por ano, em março e agosto”, explica a gerente da Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação, Gislene Elisa de Araújo.

O segundo período de novas inscrições será realizado de 1 a 29 de agosto de 2025. Com o cadastro, a criança acessa a fila de espera, de acordo com a demanda da unidade disponível no seu zoneamento.

Para o atendimento, é necessário levar os seguintes documentos:

– Certidão de nascimento ou RG da criança;

– Documento com foto do responsável legal da criança;

– Comprovante de residência (conta de água, luz, internet, etc.) emitido nos últimos 60 dias;

Os demais processos referentes à educação básica obrigatória, dos 4 aos 17 anos, abrangendo a pré-escola, Ensino Fundamental e Médio (do Jardim I até o Ensino Médio) seguem sendo realizados durante todo o ano, a qualquer momento, também na Administração Escolar. Isso inclui as solicitações para os alunos da rede privada ou estadual que desejam uma vaga na Rede Municipal de Ensino ou para os estudantes já matriculados que queiram solicitar transferência de unidade.

Serviço

Novos Cadastros para os anos iniciais da Educação Infantil

De 17 de fevereiro a 17 de março

Local: Rua Prefeito Chagas, 464 – Centro

Horário: de segunda a sexta-feira, das 11h às 16h.