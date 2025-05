Novos cadastros para Educação Infantil têm início no dia 2 de junho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Tem início, na próxima segunda-feira (2), o prazo para a realização de novos cadastros da Educação Infantil. As famílias interessadas devem realizar o cadastro das crianças de até 3 anos, no período de 2 a 30 de junho, pelo formulário https://forms.gle/hj9Mw2ZWYLsfroAi9. O formulário será aberto no dia 2 de junho.

Para a realização do cadastro, é necessário anexar os seguintes documentos:

– Certidão de nascimento ou RG da criança;

– Documento com foto do responsável legal da criança;

– Comprovante de residência (conta de água, luz, internet, etc.) emitido nos últimos 60 dias no nome do responsável legal pela criança.

Devem ser cadastradas crianças de 0 até 3 anos e as que completam 4 anos depois de 31 de março, para Berçário I e II e Maternal I e II. Com o cadastro, a criança acessa a fila de espera, de acordo com a demanda da unidade disponível no seu zoneamento.

Para as famílias que tiverem dificuldade para realizar o cadastro on-line, haverá atendimento presencial no setor de Administração Escolar da Secretaria Municipal de Educação, no Centro Administrativo, na zona oeste da cidade (Avenida Mansur Frayha, 1.677, nas proximidades do Terminal Rodoviário – 5º andar). O horário de atendimento ao público é das 11h às 16h.

O cadastro da Educação Infantil foi realizado durante o mês de março, com previsão de reabertura em agosto, mas foi antecipado para junho, considerando a diminuição da fila de espera e o encaminhamento de vagas.

Serviço

Novos Cadastros para os anos iniciais da Educação Infantil

Período: de 2 a 30 de junho de 2025

Pelo link: https://forms.gle/hj9Mw2ZWYLsfroAi9

*O formulário será aberto no dia 2 de junho.