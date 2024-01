Novos membros do Conselho Tutelar tomam posse

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na noite desta quarta-feira (10), o auditório da Associação Comercial e Industrial de Poços de Caldas (ACIA) foi palco da cerimônia de posse dos novos membros dos Conselhos Tutelares da cidade. O evento contou com a presença da secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, a secretária de Educação, Maria Helena Braga, a secretária adjunta de Educação, Debora Brianezi, o vereador Wellington Guimarães(Paulista) e a presidente do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Ana Maria Lobo de Carvalho.

O processo de escolha dos novos conselheiros foi notável por ocorrer no dia 1º de outubro de 2023, sendo a primeira vez que as urnas eletrônicas foram utilizadas nesse contexto. A comunidade se envolveu de maneira expressiva, registrando um total de 3376 votos, dos quais 3309 foram considerados válidos, 60 nulos e 7 em branco. Esse número representa um aumento notável de 65% em comparação com a última eleição realizada em 2019.

Durante a cerimônia, os novos membros assinaram os termos de posse, consolidando assim o início de suas responsabilidades. A presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Ana Maria Lobo de Carvalho, destacou a importância do trabalho desempenhado pelo Conselho Tutelar, ressaltando que é uma função que faz a diferença na vida daqueles que mais necessitam. Ela também enfatizou o crescimento e fortalecimento contínuo do conselho.

A secretária de Promoção Social, Marcela Carvalho, enfatizou o desafio e, ao mesmo tempo, a missão nobre de colaborar a qualquer momento, uma vez que o serviço do Conselho Tutelar não tem dia ou hora específicos. Ela ressaltou a importância de políticas públicas na área social que continuarão a ser implementadas e terão continuidade, assegurando um apoio constante à comunidade.

Com a posse dos novos membros, a expectativa é de que o Conselho Tutelar de Poços de Caldas continue desempenhando um papel fundamental na proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes, fortalecendo os laços com a comunidade e contribuindo para um ambiente mais seguro e acolhedor para os jovens do município.

Foram nomeados os seguintes membros titulares:

I – Conselho Tutelar – Região Sul/Oeste:

a) Sandra de Fátima dos Santos;

b) Raquel Aparecida Rufino Barboza;

c) Elisangela Reis Brunelli Pereira;

d) Renato Rubens Sanches;

e) Ricardo Vinicius Dantas;

II – Conselho Tutelar – Região Centro/Leste:

a) Flaviana Junqueira de Lima;

b) Miriã Bastos Figueiredo de Oliveira;

c) Édna Leite Ramos;

d) Rodes Damaris Zalazar;

e) Elton Crespin Silva Lemos.

Foram nomeados, ainda, os seguintes membros suplentes:

I – Conselho Tutelar – Região Sul/Oeste:

a) Betânia Cristina Rodrigues dos Santos;

b) Giuliano D’Onofrio da Conceição;

c) Cláudia Kennya de Paulo Mucciaroni;

d) Patrícia Sementille Vieira Barreto;

e) Bruna Migot Lavorato;

II – Conselho Tutelar – Região Centro/Leste:

a) Sidnéia Araújo da Silva;

b) Wellington Rufino Borges Junior;

c) Cassiana Cristina de Souza;

d) Silvia Conceição Vieira Maia.

O Conselho Tutelar é uma instância permanente e autônoma, incumbida pela sociedade de velar pelo cumprimento dos direitos da Criança e do Adolescente, conforme estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A posse desses representantes marca o início de um novo quadriênio comprometido com a proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes em Poços de Caldas.