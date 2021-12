Novos radares começam a funcionar em sistema educativo a partir desta sexta (10)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Começam a operar em regime educativo nesta sexta-feira (10), novos radares de controle de velocidade em Poços de Caldas. O recurso está sendo aplicado em pontos estratégicos da cidade, com foco principal na segurança de todos que trafegam pelos locais e também aos pedestres e moradores próximos.

Além do controle de velocidade máxima permitida na via, que será de 40 km/h, estes equipamentos contam com o sistema de “Cerco Eletrônico”, onde automaticamente detectam placas de veículos que tenham queixa no sistema, de furto ou roubo.

O secretário municipal de Defesa Social, Rafael Tadeu Conde Maria, comenta o objetivo principal para a segurança de todos. “É uma demanda contínua em poder oferecer mais segurança viária a todos e os equipamentos de controle de velocidade serão fundamentais para conscientização dos motoristas e naturalmente em evitar o risco de acidentes envolvendo terceiros. Foram desenvolvidos diversos estudos que apontaram a necessidade das instalações neste pontos com foco na segurança.”

Como citado, além do fator da velocidade os equipamentos serão de vigilância para detectar possíveis crimes cometidos e que constam no sistema.

“Com esse novo sistema de cerco a secretaria de Defesa Social por meio da Guarda Municipal, também poderá receber dados fundamentais de localização de veículos ou motos, que forem produtos de crimes e auxiliar as demais autoridades na recuperação às vítimas e prisão dos autores”, lembra o secretário.

Os radares iniciam a operação de forma educativa e sem autuações até o próximo dia 19 e dia 20 a fiscalização será iniciada efetivamente.

Confira os pontos dos novos radares que começam a operar em regime educativo:

Rua Coronel Virgílio Silva (próximo ao número 1.568)

Rua Coronel Virgílio Silva (próximo ao número 773)

Rua Dr. Mário de Paiva (próximo ao número 727)

Rua Caldasita (próximo ao número 721)

Rua Mucovita (próximo ao número 350)

Estrada Municipal Alcifrino Leite de Miranda (Km 0,6)

Rua João Maria Casalinho (próximo ao número 165)