Novos radares de velocidade já estão funcionando na Av. Wenceslau Braz

Já estão funcionando os novos radares da avenida Wenceslau Braz, importante corredor viário da região leste. Segundo o Demutran – Departamento Municipal de Trânsito, os testes dos equipamentos terminaram ontem (8), como também o período de orientação aos motoristas sobre o limite de velocidade da via. Portanto, desde a madrugada desta quinta-feira, veículos com excesso de velocidade serão registrados e as multas aplicadas.

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana informou, que os quatro novos radares estão localizados em locais com maior histórico de acidentes, como o trecho próximo a Ceasa, onde o fluxo de veículos e pessoas é intenso. O titular da pasta, Rafael Conde, ressalta que o respeito aos limites de velocidade e à sinalização da via serve, não apenas evitar infrações, “mas principalmente para proteger vidas e promover um trânsito mais responsável e seguro”.

A avenida Wenceslau Braz, até o ano passado, era uma via urbana controlada pelo governo de Minas e foi, recentemente, municipalizada passando à fiscalização para a Prefeitura.

