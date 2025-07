Novos valores tarifários entram em vigor nas praças de pedágio da EPR Vias do Café a partir do sábado (26)

Atualizado em 17 de julho de 2025

A EPR Vias do Café informa que, a partir das 0h do sábado, dia 26, entram em vigor os novos valores das tarifas de pedágio nas praças sob sua administração, conforme deliberação da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais (SEINFRA), publicada no Diário Oficial do Estado do dia 12 de julho de 2025. A atualização está prevista no contrato de concessão e garante a continuidade dos serviços de operação, manutenção e investimentos nas rodovias.

A tarifa-base para veículos de passeio passará de R$ 14,30 para R$ 15,00, em linha com o índice de inflação acumulado nos últimos 12 meses. O contrato de concessão prevê atualização tarifária de acordo com a evolução da inflação a cada aniversário dos serviços operacionais. A medida visa garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato e a sustentabilidade da concessão. Os novos valores para cada tipo de veículo estarão disponíveis no site da EPR Vias do Café e também poderão ser consultados diretamente nas praças de pedágio.

* Motocicletas, motonetas e bicicletas motorizadas: R$ 7,50

* Veículos de passeio: R$ 15,00

* Veículos comerciais (caminhões e ônibus): valores de acordo com o número de eixos.

Para usuários que utilizam pagamento automático por meio de TAGs, o contrato prevê o Desconto de Usuário Frequente (DUF), que oferece reduções progressivas e automáticas de até 92% dentro do mesmo mês. No entanto, apenas 60% dos veículos utilizam o benefício mensalmente. O uso das TAGs, que têm instalação gratuita, é uma forma prática de economizar e reduzir significativamente os custos de deslocamento.

No site da EPR Vias do Café, é possível consultar os valores dos descontos a serem recebidos em cada praça de pedágio por meio deste link: https://eprviasdocafe.com.br/tarifa-de-pedagio/duf/

Segurança viária, geração de empregos e investimentos nas rodovias

Desde que assumiu a administração de 432,8 km de rodovias no Sul de Minas, a EPR Vias do Café já investiu mais de R$ 486 milhões em infraestrutura e segurança viária.

A concessão também gerou impactos positivos na economia local, com a criação de mais de 200 empregos diretos e 2 mil indiretos nas operações, nos serviços de socorro médico e mecânico, nas obras de engenharia e no setor administrativo.

Além disso, já foram repassados mais de R$ 5,2 milhões em ISSQN aos 22 municípios atendidos, valor que pode ser aplicado em áreas como infraestrutura, saúde e educação.

Entre as melhorias entregues, destacam-se a restauração completa do pavimento e a recuperação de 280 quilômetros de dispositivos de drenagem. Em Varginha (km 238,4 da MGC-491), foi implantado um novo sistema de drenagem e reconstruído um talude com risco de erosão. Já em São Sebastião do Paraíso, no km 8 da MGC-291, outro talude foi recuperado em menos de 15 dias.

Mais de R$ 13 milhões também foram aplicados na instalação de 490 postes com luminárias LED e na requalificação de 25 trevos. As ações trouxeram ganhos significativos à segurança, com redução de até 77% nos acidentes registrados nesses pontos

Fonte: EPR Vias do Café