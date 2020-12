Número de atendimentos no ambulatório Covid mais que duplica em novembro

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Novembro foi o quarto mês de funcionamento do Centro de Enfrentamento à Covid-19, popularmente chamado de Ambulatório de Covid. Durante o período, foram 2.679 atendimentos, número mais que o dobro do registrado no mês de outubro, quando foram realizados 1.014 atendimentos. No mês de novembro, a média foi de 89,3 atendimentos diários. Foram 684 testes realizados, com média diária de 22,8 testes e 184 resultados positivos durante o mês de novembro. No mês de outubro foram 435 testes. Na média: foram 32,7 pacientes atendidos por dia, no mês de outubro, com a realização de 14,03 testes rápidos diários e 2,54 resultados positivos.

Em setembro, foram: 1.656 pacientes atendidos, com a realização de 790 testes e 116 diagnósticos positivos. Já em agosto, primeiro mês de funcionamento do Ambulatório de Covid, foram 1.236 pacientes atendidos, com a realização de 606 testes, sendo 96 resultados positivos.

O atendimento ocorre por demanda espontânea ou por encaminhamento a ser feito pelas unidades básicas de saúde. O Ambulatório começou a funcionar no dia 5 de agosto, com os objetivos de acolher os pacientes, orientar, atender e encaminhar inclusive para outros serviços da Rede SUS, de acordo com a avaliação da necessidade de cada caso, a ser feita pela equipe médica. O local é específico para tratamento de síndromes gripais, como a Covid-19. O Ambulatório é um Centro de Enfrentamento Tipo 2, conforme o número de habitantes do município e habilitado pelo Ministério da Saúde, que contribui com o custeio. O Centro de Enfrentamento à Covid-19 funciona de segunda a segunda, inclusive feriados, das 7h às 19h, na Rua Paraíba, 672, no Centro de Poços, no térreo do prédio onde foi montado o Hospital de Campanha.