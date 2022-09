Número de pacientes internados por Covid-19 está zerado

Desde a última segunda-feira (29), o painel COVID-19 não tem registrado internação de pacientes em UTI.

Atualmente são 03 pacientes internados em leitos clínicos em decorrência da COVID-19.

De acordo com informações do Painel atualizado ontem (30), foram confirmados mais 15 casos de COVID-19 em Poços, totalizando 30.522 casos.

Além disso, mais 15 pessoas saíram do isolamento domiciliar, totalizando 29.694 pacientes recuperados.

O Vacinômetro mostrou também que 440.109 doses da vacina contra COVID-19 já foram aplicadas em Poços.

A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Loro destacou que os números se devem ao avanço da vacinação e faz um alerta para a população. “Graças a vacinação, os casos novos de COVID-19 estão sendo com sintomas leves. Quero aproveitar para reforçar que quem estiver com a vacina atrasada, deve procurar um dos locais que aplicam a vacina contra COVID-19 para completar o esquema vacinal.”

