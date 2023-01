O espetáculo teatral “Jacques – Uma História de Amor e Caridade” se apresenta nesse sábado

Nesse sábado (28), é dia de se emocionar. O espetáculo teatral “Jacques – Uma História de Amor e Caridade” volta a se apresentar na cidade. A peça que integra dança e teatro, conta a história de vida do querido e saudoso benfeitor Jacques Rodrigues de Carvalho. Sem dúvida uma oportunidade imperdível para conhecer os feitos dessa figura tão cativante e tão importante para a nossa cidade.

O espetáculo tem a direção geral de Dema Melo e a direção artística de Gisa Carvalho .

As cenas do espetáculo foram elaboradas a partir de caridades prestadas e vivenciadas por Jacques, que foi premiado como um dos Ícones de Poços de Caldas. Com muito respeito amor e admiração, os artistas prometem um espetáculo lindo, abençoado e emocionante!

O elenco é composto pelos atores:

Dema Melo

Lucas Carvalho (como Jacques)

Deborah Soares (como Zélia)

Roberto Tereziano

Vivi Figueiredo

Nanny Garcia

Daniel Oliveira

Marcelo Oliveira

Lúcia Vera

Gildo Bernardes

Benedito Domingos

Jazz :

Dani Carvalho

Anne Caroline Balbino

Lívia Junqueira

SERVIÇO:

ESPAÇO CULTURAL DA URCA

“JACQUES, UMA HISTÓRIA DE AMOR E CARIDADE”

SÁBADO DIA 28.01

20HS

Beatriz Aquino

