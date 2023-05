O que que significa o Dia do Trabalho?

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Em 1º de maio é celebrado o Dia Mundial do Trabalho em mais de 80 países. A data foi criada em reverência a trabalhadores dos Estados Unidos mortos em manifestações que exigiam a redução da jornada de trabalho, à época cumprida em 14 desgastantes horas diárias.

São muitos os casos que o Observatório Social Poços sustentável já relatou de trabalho escravo em todo o Brasil em pleno século XXI., mas acompanhando o que foi tema do Fantástico, neste final de semana, falaremos sobre a PEC das Domésticas que completou 10 anos, mas depoimentos mostram que avanços ainda são insuficientes.

No livro “Eu, empregada doméstica. A senzala moderna é o quartinho da empregada”, a rapper e escritora Preta Rara conta a história da sua família e de mais de uma centena de mulheres.

A primeira mulher que ousou cobrar direitos, ainda na década de 1960, começou a ser frequentemente atacada. Laudelina de Campos Melo foi apelidada, em 1967, pelo então ministro do Trabalho, Jarbas Passarinho, de “o terror das patroas”.

Cinquenta anos atrás, as domésticas conquistaram pela primeira vez o direito de ter registro em carteira. Mas outros benefícios que qualquer trabalhador já tinha, como recolhimento obrigatório de FGTS, pagamento de hora extra, pagamento de adicional noturno e carga horária de no máximo 44 horas por semana, só chegaram com a aprovação da PEC.

Fonte: Observatório Social Poços Sustentável/Agência Brasília

Beatriz Aquino