Secretário de Esportes fala sobre a reforma do Ronaldão

Em visita à TV Poços, para participar do programa Conexão dessa quarta feira, (18), O Secretário de Esportes Fernando dos Santos falou, entre outros assuntos, sobre a reforma do Estádio Doutor Ronaldo Junqueira. De acordo com o secretário, o estádio estará pronto para receber o Campeonato Mineiro.

“Foi realizada uma descompactação do gramado. Precisamos aguardar cerca de dez dias para que o gramado possa receber bastante irrigação. Realizamos também melhorias na parte externa como a reforma da área de imprensa e uma nova área para a diretoria. Estamos atendendo todas as solicitações e exigências da Federação e da CBF.” Informou Fernando.

Beatriz Aquino

