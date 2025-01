O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc Poços de Caldas realiza ações culturais nesta sexta e sábado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Bate-papo com escritora Aline Beie espetáculo gratuito de circo, “Quem não tem lona pede carona”, neste final de semana no Sesc Poços

O Sistema Fecomércio MG, por meio do Sesc Poços de Caldas realiza, nesta sexta-feira, 31 de janeiro, às 19h, roda de conversa com a escritora Aline Bei, no espaço Sesc Conecta. Neste encontro, o público terá a oportunidade de explorar os bastidores da vida e da obra da autora, finalista do Prêmio Jabuti e do Prêmio São Paulo de Literatura, em uma conversa que promete ser intimista e enriquecedora.

No sábado, às 14h, o Sesc traz o espetáculo “Quem não tem lona pede carona”. Voltado para todos os públicos, a peça propõe um encontro sensível entre diferentes gerações e desafia o tempo para contar a história de dois experientes artistas de cabelos brancos: Sizu e Palhita. O espetáculo é realizado pela Cia. Dos Tortos e terá entrada gratuita.

Serviço – RODA DE CONVERSA COM ALINE BEI

Data: 31 de janeiro, sexta-feira

Horário: 19h

Local: Sesc Conecta – Sesc Poços de Caldas

Endereço – Rua Paraná, 229 – Centro – Poços de Caldas

Entrada gratuita

Serviço – ESPETÁCULO DE CIRCO “QUEM NÃO TEM LONA PEDE CARONA”

Data: 01 de fevereiro, sábado

Horário: 14h

Local:Sesc Poços de Caldas

Endereço: Rua Paraná, 229 – Centro – Poços de Caldas

Entrada gratuita